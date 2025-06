Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Automatenaufbrüche

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Tag wurden der Polizei zwei Automatenaufbrüche angezeigt. In der Nacht von Mittwoch, 25.06.25, auf Donnerstag, 26.06.25, versuchten unbekannte Täter die Staubsaugerautomaten einer SB-Autowaschanlage aufzubrechen. Dies misslang und die Täter konnten nichts erbeuten. In Langen hatten unbekannte Täter in derselben Nacht leider mehr Erfolg. Sie konnten aus einem Zigarettenautomat Zigaretten und Bargeld entwenden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

