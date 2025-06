Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Einbrüche ++ Urkundenfälschung

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Schiffdorf. In der Zeit vom 28.06.2025, 21 Uhr, bis 29.06.2025 10 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in das Vereinsheim des TV Spaden in der Bohlenstraße ein. Der oder die Täter überwanden die Umzäunung des Vereinsgrundstückes, brachen ein Fenster des Gebäudes auf und durchsuchten das Vereinsheim nach Diebesgut. Aus dem Vereinsheim wurde nichts entwendet, weshalb sich der Schaden auf das beschädigte Fenster in Höhe von etwa 200 Euro begrenzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Rufnummer 04706/948-0 zu melden.

Fahren mit unechtem Führerschein

Hagen im Bremischen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird ein 33-Jähriger aus Bremen mit seinem Pkw Mercedes in Hagen in der Straße Amtsdamm angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug bereits seit einiger Zeit nicht mehr versichert ist. Den vorgezeigten Führerschein erkennen die Polizisten als Fälschung, der Bremer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den nunmehr beschuldigten Fahrzeugführer wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen wurden entstempelt.

Einbruch in Fischkutter

Cuxhaven. In der Zeit von Donnerstag, 26.06.2025, bis Sonntag, 29.06.2025, brachen unbekannte Täter in einen Fischkutter am Niedersachsenkai ein. Entwendet wurden lediglich einige Schlüssel. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen einige hundert Euro.

