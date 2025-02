Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Neue Leitung der Polizeidirektion Montabaur - Polizeidirektor Patrick Brummer übernimmt von Stefan Heimes

Koblenz (ots)

Die Polizeidirektion Montabaur steht seit dem 05.Februar 2025 unter neuer Leitung. Mit dem Wechsel des bisherigen "Chefs" Stefan Heimes ins Polizeipräsidium Koblenz übernimmt Polizeidirektor Patrick Brummer die polizeiliche Verantwortung für rund 300.000 Einwohner im Westerwald- und Rhein-Lahn-Kreis. Die Region wird von sechs Polizeiinspektionen, einer Polizeiwache und einer Kriminalinspektion mit insgesamt rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut.

Der 56-jährige gebürtige Eifelaner war in den letzten Jahren und Monaten als Leiter der Verkehrsdirektion sowie im Führungsstab und in der Behördenleitung des Polizeipräsidiums Koblenz eingesetzt, ist aber auch im Bereich Montabaur kein gänzlich Unbekannter. Im Jahr 2023 war Patrick Brummer für den polizeilichen Großeinsatz anlässlich des Rheinland-Pfalz-Tages in Bad Ems verantwortlich.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen im Direktionsbereich und biete mich allen Behörden als zuverlässiger Ansprechpartner an. Die Polizeidirektion Montabaur soll auch zukünftig ein verlässlicher Partner für die Sicherheit in der Region sein.", so der neue Direktionsleiter

Die offizielle Amtseinführung folgt in den nächsten Wochen. Hierzu ergeht eine gesonderte Einladung an die Medienvertreter.

