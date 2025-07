Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Transporter aufgebrochen ++ Parken auf der Autobahn ++ 2 Verkehrsunfälle

Cuxhaven (ots)

Transporter aufgebrochen

Cuxhaven. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Hermann-Allmers-Straße ein Transporter aufgebrochen. Die Täter zerstörten die seitliche Schiebetür und konnten die Tür dann öffnen. Aus dem Fahrzeug wurde diverses Werkzeug gestohlen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich, wobei die Beschädigung des Fahrzeugs schwerer wiegt, als das entwendete Werkzeug.

++++++

Parken auf der Autobahn

Bremerhaven / BAB27. Eine etwas kuriose Kontrolle hatten die Beamten der Autobahnpolizei gestern gegen 17.30 Uhr. Ein ukrainischer LKW-Fahrer hatte seinen Lastzug kurz hinter der Anschlussstelle Geestemünde, mitten im Rückstau der Baustelle, auf dem Standstreifen abgestellt. Was zunächst nach einer Panne aussah, stellte sich als Pause heraus. Der Fahrer war erst kurz vorher auf die Autobahn aufgefahren und auch der nächste Parkplatz ist nur wenige Kilometer entfernt. Aber er hatte sich entschlossen, seine vorgeschriebene Lenkzeitunterbrechung jetzt sofort, mitten auf der Autobahn einzulegen. Die Beamten erhoben eine Sicherheitsleistung und wiesen dem Fahrer einen korrekten Platz für die Pause zu.

++++++

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger - eine Verletzte - Verursacher flüchtet

Cuxhaven. In der Balsenstraße wurde gestern Morgen gegen 7.30 Uhr eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 20-jährige Cuxhavenerin ging auf dem Gehweg, der an dieser Stelle durch ein Zusatzzeichen für Radfahrer freigegeben ist. Die junge Frau stieß mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen, stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Radfahrer wurde als etwa 30 Jahre alter, dunkelhäutig gelesener Mann mit Glatze beschrieben. Zur Unfallzeit war er vorwiegend schwarz bekleidet. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Radfahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 04721-5730. Bei einem für Radfahrer (durch Zusatzschild) freigegebenen Gehweg handelt es sich weiterhin um einen Gehweg, Radfahrer sind hier quasi nur "Gast" und haben dementsprechend besondere Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen. Insbesondere dürfen sie nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren.

++++++

Auffahrunfall

Wingst. Auf der B73, Stader Straße, kam es gestern gegen 9 Uhr an der Fußgängerampel zwischen den Einmündungen Molkereistraße und Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 88-jähriger übersah die vor der roten Ampel wartenden Fahrzeug und fuhr auf. Der Aufprall war so heftig, dass zwei Autos zusammengeschoben wurden. In den wartenden Fahrzeugen wurde ein 61-jähriger aus Schleswig-Holstein und ein 41-jähriger aus Bremerhaven leicht verletzt. Außerdem zog sich die 87-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers auch leichte Verletzungen zu. Der Sachsachaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

++++++

