Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Einbrüche ++ Verkehrsunfall mit 3 Verletzten ++ Trunkenheit im Verkehr

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Apotheke

Geestland/Langen. Am Dienstagabend gegen 21 Uhr sind unbekannte Täter in eine Apotheke in der Debstedter Straße eingebrochen. Die Täter brachen über die Vordertür ein und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Schaden an der Tür und Diebesgut belaufen sich auf etwa 1.500 Euro.

++++++

Tageswohnungseinbruch

Stinstedt. Am Dienstagnachmittag sind in der Zeit von etwa 12.30 Uhr bis etwa 15 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortsstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die rückwärtige Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Der Schaden liegt aber im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die am gestrigen Dienstag Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter 04721-5730 bei der Polizei Cuxhaven zu melden.

++++++

Trunkenheit im Verkehr

Cuxhaven. Einer Streife der Polizei Cuxhaven fiel gestern Nachmittag gegen 17 Uhr ein Fahrradfahrer auf der Papenstraße auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 49-jährigen Cuxhaveners stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und natürlich durfte er auch mit dem Fahrrad nicht weiterfahren.

++++++

Vorfahrt missachtet - 3 Verletzte

Wurster Nordseeküste. Gestern Vormittag gegen 10.15 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall zwischen Wremen und Mulsum drei Personen leicht verletzt. Eine 51-jährige Geestländerin war mit ihrem PKW von Wremen nach Mulsum unterwegs und wollte nach links in Richtung Misselwarden abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW einer 33-jährigen aus Mulsum. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen und auch der Säugling der 33-jährigen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell