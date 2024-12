Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - In Schlangenlinien unterwegs

Am Samstag meldete ein Zeuge einen unsicheren VW-Fahrer in Geislingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.30 Uhr meldete ein Zeuge einen VW. Der fuhr wohl deutlich in Schlangenlinien in der Wiesensteiger Straße. Dabei soll der Fahrer auch mehrmals über die Mittellinie gefahren sein, als er in der Karlstraße sowie der Eberhardstraße fuhr. Eine Streife der Polizei Geislingen befand sich in der Nähe und konnte kurz darauf den weißen VW Arteon in der Werkstraße feststellen. Der 46-jährige Fahrer roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte über zwei Promille intus. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt. Da er keinen Führerschein hatte, wird er zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Da der 46-Jährige möglicherweise auch Verkehrsteilnehmer gefährdete, werden weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Geislingen unter Tel. 07331/93270 zu melden.

++++2333134 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell