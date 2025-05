Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Blaulichtparty Vol 5 in Menzelen - in vier Wochen geht es los...

In wenigen Wochen findet am Samstag, den 14. Juni ab 19:00 Uhr die fünfte Blaulichtparty in Menzelen statt. Die über dreißig Einsatzkräfte starke Einheit aus Menzelen freut sich über jede Besucherin und jeden Besucher.

Für fünf Euro Eintritt erwartet alle Gäste tolle Musik von DJ Benny Benito. Neben den klassischen kühlen Getränken werden auch wieder Cocktails angeboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

"Neben dem Spaßfaktor, der natürlich nicht zu kurz kommen darf, möchten wir mit allen Gästen aus Menzelen und Umgebung ins Gespräch kommen und ein guter Gastgeber sein", so Christian Görtz - Einheitsführer der Menzelener Wehrleute.

