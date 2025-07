Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Verletzter Radfahrer - Helm verhindert Schlimmeres + Einbruch im Seltersweg

Giessen (ots)

Gießen: Einbruch im Seltersweg

Eine Nordsee-Filiale war zwischen gestern, 19.50 Uhr und heute früh, 7.15 Uhr, das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Laden im Seltersweg und durchsuchte die Räume nach Wertvollem. Er machte sich an Tresoren zu schaffen und flüchtete anschließend. Der Kriminelle verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Verletzter Radfahrer - Helm verhindert Schlimmeres

In der Bahnhofstraße in Watzenborn-Steinberg kam es gestern Abend zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge bog der 49-jährige Fahrer eines Citroen in die Lessingstraße ab, dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Der 30-Jährige stieß gegen die Fahrzeugfont und schlug mit dem Kopf auf die Fahrzeugscheibe auf. Schließlich blieb der Radfahrer neben dem Fahrzeug liegen. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert und behandelt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Zweiradfahrer trug einen Helm, was ihn vor potentiell lebensbedrohlichen Kopfverletzungen bewahrt haben dürfte.

Hinweise von Unfallzeugen nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

