Polizei Homberg

POL-HR: Frau verstirbt nach Alleinunfall mit PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.12.2024:

Homberg

Am Dienstag, den 03.12.2024 um 14:20 Uhr, befuhr eine 73-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit ihrem Ford C-Max die Homberger Straße in Homberg-Caßdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gebäude. Die verletzte Fahrerin wurde im Anschluss durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie in der Nacht ihren Verletzungen.

Bei dem Unfall entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. An dem Gebäude wird der Sachschaden auf circa 6.500 Euro geschätzt.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell