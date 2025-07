Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Schmuck und Bargeld erbeutet + Container geknackt + Fenster halten stand + Einbrecher scheitern + Durchs Fenster eingestiegen + Scheiben eingeschlagen +

Bad Vilbel: Schmuck und Bargeld erbeutet

Einbrecher brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag (17.07.2025), 18:10 Uhr und Sonntag (20.07.2025), 18:00 Uhr eine Zugangstür zu einem Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Vilbel auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume in zwei Stockwerken und ließen Bargeld und Schmuck mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Echzell: Container geknackt

In der Nacht zu Freitag (18.07.2025) verschafften sich vier dunkelgekleidete Täter gegen 00:30 Uhr Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände in der Straße "Am Sauerborn" in Echzell. Die Unbekannten knackten die Schlösser an zwei Containern und stahlen dort Reifen und Alufelgen. Gegen 01:45 Uhr verließen sie das Gelände wieder. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Fenster halten stand

Im Zeitraum von Donnerstag (17.07.2025), 23:00 Uhr bis Freitag (18.07.2025), 11:10 Uhr versuchten Unbekannte in die Solgrabenschule in Bad Nauheim einzudringen. Hierbei beschädigten sie mehrere Fenster. Die Fenster hielten den Aufbruchsversuchen stand. Zeugenhinweise bitte an die Friedberger Kripo (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Einbrecher scheitern

"Am Kreuz" in Bad Vilbel versuchten Einbrecher in der Zeit von Freitag (11.07.2025), 13:30 Uhr bis Freitag (18.07.2025), 15:30 Uhr in ein Wohnhaus zu gelangen. Die Täter scheiterten dabei an den Sicherungen der Fenster und blieben ohne Beute. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Büdingen: Durchs Fenster eingestiegen

Ein Dieb stieg zwischen Donnerstag (17.07.2025), 10:00 Uhr und Samstag (19.07.2025), 08:00 Uhr in den Verkaufsraum einer Metzgerei in der Frankfurter Straße in Büches ein. Er entwendete ein Sparschwein mit Trinkgeld. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Wöllstadt: Scheiben eingeschlagen

Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof in Nieder-Wöllstadt beschädigten Unbekannte bei einem weißen Kia Picanto und einem grauen Mercedes E 300 je eine Fensterscheibe. Die Fahrzeuge waren von Freitag (18.07.2025), 19:20 Uhr bis Samstag (19.07.2025), 01:35 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Am Samstagmorgen gingen bei der Friedberger Polizei zwei weitere Meldungen über Autos mit beschädigten Scheiben auf diesem Parkplatz ein. Betroffen waren ein schwarzer Hyundai Tucson und ein grauer Seat Ibiza. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

