Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Unfallflucht am Tierpark + In Baumarkt eingestiegen + Diebe überrascht + Brandmelder alarmiert Anwohner + 57-Jähriger betreibt Marihuana-Aufzuchtanlage

Giessen (ots)

Dillenburg-Donsbach: Unfallflucht am Tierpark

Auf knapp 2.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem auf dem Parkplatz des Wildparks abgestellten SUV zurückließ. Am 13.07.2025 (Sonntag), zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr, touchierte der Flüchtige den weißen Mercedes EQA 350 am Heck der Fahrerseite. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: In Baumarkt eingestiegen

Auf Beute aus dem Baumarkt in der Straße "Untere Au" hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Am frühen Samstagmorgen, zwischen 04.40 Uhr und 05.10 Uhr, verschafften sie sich Zutritt zum umzäunten Gelände und griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge an Gasflaschen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am frühen Samstagmorgen an dem Baumarkt beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Diebe überrascht / Polizei sucht Zeugen

Zwei Diebe nahmen in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Reuterberg Reißaus. Das Duo hatte sich um kurz nach vier in der Früh an einem in der Straße "Am Reuterberg" an einem grünen VW Caddy zu schaffen gemacht. Ein Anwohner, der zufällig eine Zigarette rauchte, wurde durch verdächtige Geräusche aufmerksam und ging auf den in Höhe der Hausnummer 41 geparkten VW zu. Kurz darauf rannten zwei Personen vom Fahrzeug davon. Eine genaue Beschreibung der Männer kann der Zeuge nicht abgeben. Letztlich stellte eine Streife der Herborner Polizei fest, dass die Diebe den offensichtlich nicht verschlossen Wagen nach Beute durchwühlt hatten. Unter anderem fielen dem Duo eine Geldbörse und zwei Messer in die Hände. Die Polizei in Herborn bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Duo machen können oder denen dieses vor dem Diebstahl oder auf der Flucht auffiel, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Solms-Burgsolms: Brandmelder alarmiert Anwohner

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Sudentenstraße aus. Ein Rauchmelder in einer Wohnung hatte die Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Letztlich öffnete der Bewohner die Wohnungstür seiner mittlerweile stark verqualmten Wohnung. Es stellte sich heraus, dass er eingeschlafen war, während Essen auf dem Herd kochte. Der 37-Jährige trug eine leichte Rauchgasvergiftung davon, die eine Rettungswagenbesatzung erstversorgte. Anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen in das Wetzlarer Krankenhaus. Derzeit gehen Polizei und Feuerwehr davon aus, dass kein Schaden an Mobiliar oder Gebäude entstand. Lediglich der Topf ist nicht mehr zu gebrauchen.

Wetzlar: 57-Jähriger betreibt Marihuana-Aufzuchtanlage

Am frühen Donnerstagmorgen (17.07.2025) nahmen Wetzlarer Polizisten einen Drogendealer fest. Der 57-Jährige war mit seinem Fahrrad auf das Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße gefahren und wollte offensichtlich im Shop einkaufen. Den in Wetzlar lebenden Mann umwehte eine deutliche Marihuana-Duftwolke. Die Polizistin und ihr Kollege kontrollierten den 57-Jährigen und entdeckten in seinem Rucksack knapp 50 Gramm Marihuana, eine Feinwaage sowie eine Rolle Frühstückstütchen, um die Drogen in szenetypischen Einheiten verpacken zu können. Weiterhin fand sich im Rucksack rund 350 Euro Bargeld. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an. Hier stießen die Ermittler auf eine Indoor-Aufzuchtanlage für Marihuana-Pflanzen mit entsprechender Lüftungs-, Bewässerungs- sowie Lichttechnik und stellten 30 Pflanzen sowie das Equipment sicher. Der 57-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Wegen fehlender Haftgründe wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auf den Wetzlarer kommen nun Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

