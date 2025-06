Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250616-4-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 09.06.2025 gegen 15.45 Uhr kam es in der Straße Vogelsang in Eckernförde zu einer Verkehrsunfallflucht, ein schwarzer Mercedes PKW ist nach dem Unfall flüchtig.

Der unbekannte Fahrer des Mercedes Benz in schwarz befuhr die Straße Vogelsang in Richtung Mühlenberg, hierbei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot. Ein entgegenkommender Omnibus, mit 20 Personen besetzt, musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Einer der Fahrgäste wurde hierbei leicht am Ohr verletzt, der 90 jährige Mann musste ins Krankenhaus zur Behandlung eingeliefert werden, die anderen Fahrgäste blieben unverletzt.

Der oder die Fahrerin des Mercedes entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, diese wird gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde zu melden. Weiter sucht die Polizei Eckernförde nach Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und ggf. Hinweise auf den flüchtenden Mercedes geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

