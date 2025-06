Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250616-3-pdnms Zeugen nach Einbruch in Schacht-Audorf gesucht

Schacht-Audorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 13.06.25 kam es im Zeitraum von 07:00-13:00 Uhr an der Anschrift in der Industriestraße in Schacht-Audorf zu einem vollendetem Wohnungseinbruchsdiebstahl in eine Einliegerwohnung.

Die Einliegerwohnung konnte durch eine Metalltreppe von außen erreicht werden, die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss des Gebäudes.

Der oder die unbekannten Täter entfernten mittels Gewalt die untere Füllung der Wohnungstür und durchwühlten im Folgenden sämtliche Räumlichkeiten. Stehlgut sind 500EUR aus einer Spardose, die Spardose, eine Goldkette sowie eine Playstation 5.

Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist im Tatzeitraum etwas Verdächtiges in der Industriestraße aufgefallen, wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell