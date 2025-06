Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250616-1-pdnms Feuer auf Resthof in Dörphof, keine Verletzten

Dörphof ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 15.06.2025 gegen 00.00 Uhr kam es zu einem Feuer in der Straße Schuby in Dörphof, ein Dach eines Resthofes hatte Feuer gefangen, verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Durch zwei Fahrradfahrer wurde Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Wohngebäudes auf einem Resthof bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer breitete sich in der Folge auf das gesamte Obergeschoss und schließlich auf das komplette Gebäude aus. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte von den freiwilligen Feuerwehren aus Schuby, Karby-Dörphof, Schönhagen-Höxmark, Brodersby, Kappel und Damp-Dorotheenthal verhindert werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich der alleinige Bewohner nicht zu Hause.

Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden dürfte über 500.000 Euro liegen.

