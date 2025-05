Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 25-Jährigen im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Dienstagmorgen, 13. Mai 2025 überprüfte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn einen 25-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden. Ein Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Essen mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gesucht wird. Der Rumäne wurde vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen auf der Dienstelle der Wachtmeisterei am Kleve zwecks Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell