Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bei Einbruch überrascht

Kehl (ots)

Anwohner eines Anwesens in der Grimmelshausenstraße ertappten am Donnerstag einen Unbekannten dabei, wie er gerade versuchte in ihr Haus einzubrechen. Da die Bewohner gegen 15:30 Uhr durch die Geräusche aufgeschreckt wurden und sich zur Tür begaben, flüchtete der Mann in Richtung der angrenzenden Felder. Er wurde als 20 bis 23 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß mit europäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll eine dunkelgrüne Basecap, ein lila/blaues Sweatshirt und eine hellbraune Jeanshose getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07832 893-0 Zeugenhinweise entgegen.

