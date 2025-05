BPOL NRW: Corona und seine Nachwirkungen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hagen (ots) - In der Nacht zu Montag (12. Mai) suchte ein junger Mann die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Hagen auf und gab an, Geschädigter eines Raubs geworden zu sein. Den Verdächtigen trafen die eingesetzten Bundespolizisten im Rahmen einer Fahndung an und nahmen diesen fest. Bei ihm fanden sie ein Messer auf, mit welchem er den Heranwachsenden zuvor bedroht ...

