LPI-SHL: In Tierarztpraxis eingebrochen

Zella-Mehlis (ots) - Sonntagnachmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Streitigkeit zwischen einem 38-Jährigen und einem 14-Jährigen in einem Schwimmbad in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis. Was mit einem verbalen Auseinandersetzung begann, endete damit, dass der Mann den Jugendlichen körperlich anging. Der 14-Jährige musste daraufhin mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht ...

mehr