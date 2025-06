LPI-SHL: Alkohol und andere berauschende Mittel

Suhl (ots) - Am Freitagabend kam es auf der Strecke zwischen Oberhof und Zella-Mehlis zu einem Verkehrsunfall mit Motorrad. Der Motorradfahrer verlor, aufgrund seiner riskanten Fahrweise, in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Hierbei wurde der Fahrer verletzt und das Motorrad stark beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: ...

