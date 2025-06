LPI-SHL: Auf dem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bad Salzungen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr wurde in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen ein Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 42-jährigen Mann fest, dass dieser das Fahrrad unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken geführt hat. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt ...

mehr