Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angriff auf Polizeibeamte und Verfolgungsfahrt

Römhild (ots)

Am 27.06.2025 gegen 19:50 Uhr führten die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen eine allgemeine Verkehrskontrolle eines Fahrzeuggespanns, Pkw mit Anhänger, in Zeilfeld durch. Der 57-jährige Fahrzeugführer, sowie seine 54-jährige Beifahrerin waren mit der Durchführung der Kontrolle nicht einverstanden. In Anbetracht ihrer differenzierten Rechtsauffassung entschloss sich der Fahrzeugführer die Fahrt fortzusetzen. Der kontrollierende Beamte versuchte dies noch zu unterbinden und den Fahrzeugschlüssel an sich zu nehmen, doch es misslang. Beim Anfahren des Fahrzeugs musste er sogar zur Seite springen, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden. Die Beamten entschlossen sich umgehend das Fahrzeug zu verfolgen und konnten es in der nächsten Ortslage stellen. Hier wurden umgehend sogenannte Stop-Sticks zum Einsatz gebracht. Trotz Androhung des Einsatzes dieser Einsatzmittel ignorierte der Fahrzeugführer weiterhin die Anweisungen der Polizeibeamten und versuchte die Fahrt fortzusetzen. Die Vorderreifen wurden durch die Stop-Sticks umgehend zerstört, sodass ein Weiterfahren nicht mehr möglich war. Die Beifahrerin stieg zu diesem Zeitpunkt aus und filmte den Vorfall. Bei der nun erfolgten Kontrolle konnten keine tatsächlichen Gründe, festgestellt werden, die das Verhalten des Fahrzeugführers erklären. Allein seine diffenzierte Rechtsauffassung sorgte für sein gefährliches und rücksichtsloses Verhalten bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der 57-jährige Deutsche muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten, unter anderem tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung.

