Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sitzbänke beschädigt

Stadtlengsfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen zwei Sitzbänke einer Holzsitzgruppe am Sportplatz in der Dermbacher Straße in Stadtlengsfeld. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem/den Verursacher(n) geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0167073/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

