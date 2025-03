Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Nächtliche Brandserie beschäftigt Hennefer Feuerwehr

Hennef (ots)

In der Nacht auf Dienstag wurde die Feuerwehr Hennef um 2:20 Uhr zu einer Serie von Einsätzen alarmiert.

Zunächst wurden die Einheiten Hennef und Söven mit dem Stichwort "B3-GEBÄUDE" in die Mittelstraße alarmiert. Dort brannten Möbel in einem Unterstand an einem Mehrparteienhaus.

Während der Löscharbeiten in der Mittelstraße bemerkten Feuerwehrkräfte in Bereitstellung einen Feuerschein auf dem Gelände des benachbarten Autohauses. Nach einer näheren Erkundung stellte sich heraus, dass dort ein Reifenlager in Vollbrand stand. Außerdem wurde ein Radlader durch das Feuer stark beschädigt.

Indes gingen bei der Leitstelle weitere Notrufe zu mehreren Bränden in Hennef ein, sodass zusätzlich die Löscheinheit Happerschoss alarmiert wurde. Innerhalb kürzester Zeit wurden ein Brand eines Wohnwagens in der Straße "Auf dem Liemerich", zwei Fahrzeuge in der Hanftalstraße und ein Mülleimer in der Edgovener Straße gemeldet. Der Brand des Mülleimers hatte bei Eintreffen der Feuerwehr bereits auf einen angrenzenden Gartenzaun und einen Kabelverzweigerschrank der Telekom übergegriffen.

Insgesamt mussten innerhalb einer Stunde sechs Einsatzstellen durch die Feuerwehr abgearbeitet werden. Bei allen Bränden blieb es bei einem Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Um bei weiteren Bränden schnell reagieren zu können, blieben mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr bis ca. 5:00 Uhr an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet in Bereitstellung.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. Für weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen verweist die Feuerwehr Hennef auf den Pressebericht der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises vom 25.03.2025.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell