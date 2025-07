Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Unfallflucht am Bahnhof

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Haiger: Unfallflucht am Bahnhof

Zwischen 07:05 Uhr und 16:50 Uhr hatte ein 21-Jähriger am Donnerstag (17.07.2025) seinen Opel auf dem Schotterparkplatz des Haigerer Bahnhofs abgestellt. Als er zu seinem grauen Corsa zurückkehrte bemerkte er einen Kratzer in der Beifahrertür. Der Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Vermutlich war ein bisher Unbekannter gegen die Tür gestoßen und war im Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern, geflüchtet. Neben ihm hatte offenbar ein weißer Peugeot geparkt. Ob der Fahrer im Zusammenhang mit der Beschädigung am Opel steht, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wem ist der weiße Peugeot in der Bahnhofstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

