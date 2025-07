Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruch in Schule + In Einfamilienhaus eingestiegen + Schnelle Ermittlungserfolge nach Fahrraddiebstählen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Buseck: Einbruch in Schule - Täter flüchtet 0820185 In die Großen-Busecker Goetheschule drang ein Unbekannter heute Morgen ein. Ein aufmerksamer Hundebesitzer verständigte die Polizei gegen 4.30 Uhr. Der Hund des Zeugen bellte im Bereich der Schule in der Wilhelmstraße, was den Kriminellen möglicherweise dazu bewegte, von seinem Einbruch abzusehen und zu flüchten. Er verursachte bei seiner Tat einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Ist der Einbrecher vor der Tat, oder auf seiner Flucht, aufgefallen? Wurden auffällige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld festgestellt?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: In Einfamilienhaus eingestiegen

Ein Einfamilienhaus im Alten-Busecker Weg war zwischen Sonntag (20.7.), 22 Uhr und gestern, 5 Uhr das Ziel eines Einbrechers. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kletterte der Unbekannte über einen Stuhl auf den Balkon des Hauses. Dort brach er ein Fenster auf und stieg in die Wohnräume ein. Er suchte nach Wertgegenständen und flüchtete unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Schnelle Ermittlungserfolge nach Fahrraddiebstählen

Zwei aktuelle Fahrraddiebstähle klärte die Gießener Polizei in den vergangenen Tagen. Bei der Aufklärung half auch die am Marktplatz befindliche Videoschutzanlage. Gestern Morgen erschien eine Anzeigenerstatterin auf der Polizeistation Gießen Nord und berichtete über den Diebstahl ihres Fahrrads. Sie gab zudem an, dass sie das Rad mittels eines Systems orten könne. Eine Streife machte sich sogleich auf den Weg und konnte das auf der Straße abgestellte, gestohlene Trekkingrad im Bereich Neustadt auffinden und sicherstellen. Über eine Auswertung von Bildern der Videoschutzanlage konnte letztlich ein Tatverdächtiger festgestellt und im Nachgang durch den Schutzmann vor Ort identifiziert werden. In einem weiteren Fall bemerkte ein zivil auf Streife befindlicher Polizisten der Kontrollgruppe Gießen einen Mann, der bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Eigentumskriminalität auffiel. Der Mann war gestern in der Innenstadt auf einem hochwertigen Mountainbike der Marke Cube unterwegs. Er wurde letztlich durch unterstützende, uniformierte Einsatzkräfte der Licher Bereitschaftspolizei in der Schottstraße einer Kontrolle unterzogen. Dabei bestätigte sich die Erfahrung und der Instinkt der Kontrollgruppe, das Fahrrad wurde erst drei Tage zuvor als gestohlen gemeldet.

Die geklauten Fahrräder können ihren rechtmäßigen Eigentümern nun wieder ausgehändigt werden. Gegen die zwei Tatverdächtigen leiteten die Beamten Strafverfahren ein, die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

