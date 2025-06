Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Aufbruch eines Grillgutautomaten durch bislang unbekannte Täter

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Am 13.06.2025 wurde gegen 10:00 Uhr der hiesigen Dienststelle mitgeteilt, dass der Grillgutautomat in der Lauterstraße in Kreimbach-Kaulbach durch unbekannte Täter angegangen wurde. Beim Befüllen wurde festgestellt, dass ein Versuch des Aufhebelns vorlag. Dabei wurde der Automat an sich und die Zahleinheit beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter keine Beute machen. Sie hinterließen letztlich "nur" einen Schaden am Automaten. Als Tatzeit wird die Nacht vom 12.06.2025 auf den 13.06.2025 angenommen. Eine Spurensuche vor Ort erfolgte. Weitere Ermittlungen folgen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Angaben zu den genannten Ereignissen machen können, werden gebeten sich unter der 0631/369-14599 bei der Polizei in Lauterecken zu melden. |pilek

