POL-MA: Mannheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 32-jähriger Beate Z.

Mannheim (ots) - Am vergangenen Dienstag, zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr, entwendeten zwei Frauen durch ein Ablenkungsmanöver von einem 82-jährigen Mann Wertgegenstände und Bargeld im Wert von ungefähr 5.000 Euro. Eine bislang unbekannte Täterin sprach den Geschädigte im Hausflur eines Mehrparteienhaus in der Straße "Eberswalder Weg" an und fragte nach einem ...

mehr