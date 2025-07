POL-MA: Trickdiebstahl verursacht knapp 5.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Hemsbach (ots) - Am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr kam es zu einem Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf der Reichenberger Straße. In diesem Zusammenhang wurden gegenseitige Bedrohungen ausgesprochen und ein 20-Jähriger wurde mit einem Hackebeil von einem 30-Jährigem leicht am Handgelenk verletzt. Der ...

