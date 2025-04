POL-WHV: Polizei kontrollierte Geschwindigkeit im Rahmen der Roadpol-Speed Woche

Wilhelmshaven (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis in Varel Am Freitagvormittag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 38-jährigen Pkw-Führer in Varel. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Verstoß Pflichtversicherungsgesetz in Varel Am Freitagabend wurde ein 21-jähriger Führer eines E-Scooters in Varel durch ...

mehr