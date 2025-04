Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 11.04.-13.04.2025

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Varel

Am Freitagvormittag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 38-jährigen Pkw-Führer in Varel. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Verstoß Pflichtversicherungsgesetz in Varel Am Freitagabend wurde ein 21-jähriger Führer eines E-Scooters in Varel durch Beamte des PK Varel angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallgeschehen/Zeugen gesucht

Verkehrsunfall mit Flucht in Varel Am Freitag, gegen 08:45 Uhr, kam es in der Hansastraße in Varel zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem dunklen SUV an einer Engstelle vorbei und missachtete dabei den Vorrang des entgegenkommenden Fahrzeuges. Dabei berührten sich die Außenspiegel und es entstand leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Zetel/Neuenburg Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der B 437 im Zeteler Ortsteil Neuenburg nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort auf einer Länge von 75 Metern eine Hecke und mehrere Holzpfähle. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit Flucht in Zetel

Am Samstag, gegen 16:45 Uhr, überquerte eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin die Blauhander Straße in Höhe der Anschlußstelle Zetel. Dabei übersah diese einen herannahenden Pkw, so dass es zu einer minimalen Berührung der Fahrzeuge kam. Dabei stürzte die Pedelec-Fahrerin und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

