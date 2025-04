POL-WHV: Einbruch in Wilhelmshaven: Wohnung verwüstet

Zetel (ots) - Am 10. April 2025, um 18:00 Uhr, kam es in der Pohlstraße in Zetel zu einem Brand. Der 20-jährige Beschuldigte konsumierte Alkohol mit zwei weiteren Personen. In der Folge verwendete der Zeteler sein Feuerzeug, um einen Heuballen auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld in Brand zu setzen. Der Heuballen geriet in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 ...

