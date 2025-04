Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 11.04.-13.04.2025

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Versicherungskennzeichen

Am Freitagnachmittag wurde ein 42-jähriger Wilhelmshavener kontrolliert. Dieser befuhr zuvor die Mozartstraße mit seinem E-Scooter. Dieser verfügte jedoch über kein Versicherungskennzeichen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person / Gefährdung von unbeteiligten Fußgängern Zeugenaufruf

Am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr befuhr eine 20-jährige Motorradfahrerin die Otto-Meentz-Straße in Wilhelmshaven. Beim Abbiegevorgang in die Bremer Straße stürzte die Motorradfahrerin und verletzte sich leicht. Nach bisherigen Zeugenaussagen soll sich noch ein zweiter Motorradfahrer vor der 20-jährigen Motorradfahrerin befunden haben. Beide Motorradfahrer fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit die Otto-Meentz-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dabei wurden auch zwei unbeteiligte Fußgänger durch die Fahrweise konkret gefährdet. Zu dem unbekannten Motorradfahrer ist lediglich das Friesländer Kennzeichen ohne weitere Ziffern bekannt. Zeugen die Angaben zu dem Sachverhalt tätigen können, insbesondere zu dem noch unbekannten Motorradfahrer, mögen sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel. 04421/942-0 in Verbindung setzen.

Brand von Altpapiercontainer

In der Auricher Straße kam es am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, zu einem Containerbrand. Dieser geriet aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer Am Samstagnachmittag kam es in der Straße Am Wiesenhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Pedelecfahrern. Hierbei übersah die 47-jährige Pkw-Fahrerin die vorfahrtberechtigten Pedelecfahrer. Es kam zum Verkehrsunfall. Beide Fahrräder wurden dabei beschädigt. Eine 44-jährige Pedelecfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell