Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß mehrere Personen verletzt

Mönchhagen/ B105 (ots)

Am 11.08.2024 gegen 17:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B105 zwischen den Anschlussstellen Häschendorf und Klein Kussewitz. Ersten Ermittlungen nach kam auf gerader Strecke ein VW Golf, in Richtung Rostock fahrend, nach links von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr ab. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Auf Grund der Unfallmeldung hat die Rettungsleitstelle zur medizinischen Versorgung der verletzten Personen insgesamt fünf Krankenwagen, einen Notarzt, einen Rettungshubschrauber sowie ein Gerätewagen der Freiwilligen Feuerwehr Mönchhagen in den Einsatz gebracht. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurden alle am Unfall beteiligten Personen zu weiteren medizinischen Untersuchungen in Krankenhäuser eingeliefert. Im VW befand sich der 46-Jährige Fahrer mit zwei Kindern (5 und 8 Jahre), welche die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Sie wurden alle leicht verletzt. Das Wohnmobil war mit einer polnischen Familie (52, 45, 7, 13, 15 Jahre) aus Berlin besetzt. Die 45-Jährige wurde schwerverletzt, die anderen Insassen leicht. In diesem Fahrzeug befand sich ein Hund, der durch einen Mitarbeiter des Tierheimes Schlaage in Obhut genommen wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen wurde veranlasst. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge musst die B105 für vier Stunden vollgesperrt werden. Zur möglichen Unfallursache konnten keine aussagefähigen Erkenntnisse erlangt werden und wird im weiteren Verlauf durch die zuständige Kriminalpolizei ermittelt. Janis Costard Polizeioberkommissar Polizeirevier Rostock-Dierkow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell