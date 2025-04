Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 11.04.-13.04.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsverstoß unter Alkoholeinfluss - Zwei Personen auf E-Scooter

Jever

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 03:10 Uhr, stellten Beamte des Polizeikommissariats Jever in der Bahnhofstraße zwei männliche Personen fest, die gemeinsam einen E-Scooter führten. Beide Männer standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht der Alkoholisierung. Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur Beweissicherung wurden Blutentnahmen durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Trunkenheitsfahrt in Sande

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Jever in der Hauptstraße in Sande einen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinflussung des Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Gegen den männlichen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Fahren ohne Fahrerlaubnis in Schortens

Am Samstag, den 12.04.2025, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Jever eine männliche Person, die mit einem Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum der Accumer Straße in Schortens unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell