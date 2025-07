Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte und rund 120.000 Euro Schaden + 61-Jährigen geschlagen

Dietzhölztal-Ewersbach: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte und rund 120.000 Euro Schaden

Heute Morgen (24.07.2025), gegen 06:00 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Iveco auf der L3044 von Ewersbach kommend in Richtung Steinbrücken unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er aus bislang noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Porsche. Durch die Wucht des Zusammenstoßes fiel der Iveco auf die Seite. Der aus Netphen stammende Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Porsche-Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer, beide aus Eschenburg stammend, wurden ebenfalls verletzt in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Der Gesamtunfallschaden wird mit 120.000 Euro beziffert. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die L 3044 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 12:15 Uhr gesperrt.

Herborn: 61-Jährigen geschlagen

Ein 61-jähriger Herborner war am gestrigen Abend (23.07.2025) zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs. Gegen 21:15 kam ihm ein 17-20 Jähriger in Begleitung zweier Jugendlichen entgegen. Er beleidigte den Herborner als Arschloch und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der 61-Jährige stürzte zu Boden. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung in Höhe des Stadtparks mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem schlanken, 180 cm großen Mann, der mit einem weißen Oberteil und blauer Jeanshose bekleidet war, geben? Einer seiner Begleiter wurde als dunkelhäutig beschrieben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach der Frau, die dem 61-Jährigen nach der Attacke half. Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

