Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand im Stadtwald Gera - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Gera (ots)

Am 21.06.2025 meldete die Rettungsleitstelle Gera gegen 19:50 Uhr einen Brand im Stadtwald. Mithilfe einer Drohne der Feuerwehr konnte das Feuer in der Nähe des Klinikums Gera lokalisiert werden. Betroffen war eine Waldfläche von etwa 100 Quadratmetern. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 2.000 Euro beziffert. Da eine Selbstentzündung von der Feuerwehr ausgeschlossen wird, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 bei der Polizei Gera zu melden. Bitte geben Sie die Bezugsnummer 0159908/2025 an. (AD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell