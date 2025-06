Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag den 20.06.2025 ereignete sich gegen 13:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Aumaischen Straße und der Straße An der Alten Gießerei in Zeulenroda-Triebes ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Verursacht wurde der Unfall durch eine 65-jährige Nissan Fahrerin, welche den zweiten, Vorfahrtsberechtigten Unfallgegner, welcher die Aumaische Straße befuhr, nicht die Vorfahrt gewährte und in der Folge mit diesem kollidierte. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden, sodass beide nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Weiterhin wurde durch den Aufprall die Unfallverursacherin leicht verletzt und musste im Rettungswagen behandelt werden. Durch den Verkehrsunfall musste der Bereich für ca. 1,5 Stunden teilweise gesperrt werden. <MS>

