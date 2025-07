Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT UND KREIS GIEßEN: Ablaufgitter entfernt + Zusammenhang zwischen Diebstahl und Fahrerflucht?

Giessen (ots)

Buseck/ Wieseck/ Reiskirchen: Ablaufgitter entfernt

In Buseck hoben Unbekannte 23 Straßenablaufgitter samt Schlammeimer aus der Vertiefung des Rinnsteins und stellten diese auf den Gehweg oder auf den angrenzenden Grünstreifen. Eine Zeugin meldete dies am Donnerstag, 24. Juli, gegen 20.15 Uhr der Polizei. Die etwa 20kg schweren Gitter fehlten in der Edekastraße, Marburger Straße und in der Kasseler Straße. Eine Polizeistreife setzte alle Gitter wieder ein. Ebenfalls Donnerstagabend gegen 20 Uhr stellten Zeugen drei herausgehobene Ablaufgitter in der Hangelstraße in Wieseck fest, in der Grünberger Straße in Reiskirchen waren es zwei Ablaufgitter. Auch diese Gitter samt Schlammeimer kamen wieder an ihren vorgesehenen Platz. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat das Herausheben der Gitter beobachtet? Wer kann die verantwortlichen Personen beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenhang zwischen Diebstahl und Fahrerflucht?

Ein unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch, 23. Juli, zwischen 8.20 Uhr und 18 Uhr einen grauen E-Scooter, der angeschlossen an einem Fahrradständer in der Ostanlage stand. Das geknackte Schloss ließ der Dieb zurück und flüchtete mit dem Roller im Wert von etwa 930 Euro. Nicht weit entfernt stieß am selben Tag gegen 13.15 Uhr ein unbekannter Fahrer eines E-Scooters mit einem Hyundai in der Moltkestraße zusammen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der E-Scooter-Fahrer trotz roter Fußgängerampel über die Straße. Er stürzte, hob den Roller auf und flüchtete in Richtung Schwanenteich. Am Hyundai entstand ein etwa 2.800 Euro hoher Schaden. Der Rollerfahrer wird als nordafrikanischer Mann im Alter von etwa 20 Jahren beschrieben, der eine dunkle Kappe trug, dazu eine blaue Jacke und eine kurze Hose. Die Polizei sucht Zeugen zu beiden Fällen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

