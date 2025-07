Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch am Steinbruch

Giessen (ots)

Weimar- Niederweimar: Einbruch am Steinbruch

Zwei Presslufthämmer im Wert von etwa 320 Euro entwendeten Diebe zwischen Mittwoch, 23. Juli, 12 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, aus einem Schuppen am Steinbruch in der Straße Am Weinberg. Bei ihrem Vorgehen beschädigten sie die Tür des Schuppens, zudem noch die Schranke an der Zufahrt zum Gelände. Der Schaden dürfte mindestens im dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle