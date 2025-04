THW LVBEBBST: THW sprengt Höhleneingänge bei Halberstadt

THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

Halberstadt. Die einsturzgefährdeten Eingänge zu Sandsteinhöhlen in den Klusbergen (Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt) sollten gegen den Zugang von Menschen abgesichert werden - eine Sprengung war dafür die beste Lösung. In enger Absprache mit der Stadtverwaltung waren bis zu einhundert Einsatzkräfte des THW im Einsatz. Nach der kontrollierten Sprengung sind die Eingänge nun verschlossen.

"Die Stadt Halberstadt hat eine Einsturzgefährdung an den öffentlich zugänglichen Höhleneingängen festgestellt. Verschiedene Optionen, diese Eingänge abzusperren oder zu verfüllen, führten nicht zum Erfolg oder waren nicht wirtschaftlich. Deswegen kam nur eine Sprengung in Betracht. Diese setzen wir in Amtshilfe für die Stadt um", erklärte Hans Odenbach, der leitende Sprengberechtigte des Einsatzes.

Der THW-Einsatz begann bereits am Donnerstag mit der ausführlichen Vorbereitung der Sprengung, die schon seit Monaten geplant wurde. THW-Einsatzkräfte sperrten einen Umkreis von 300 Metern um die betroffene Höhleneingänge ab. Unter Federführung der Fachgruppe Sprengen aus dem Ortsverband Halberstadt wurden über 60 teils metertiefe Löcher für die Sprengladungen gebohrt. Unterstützung dafür kam aus diversen Ortsverbänden aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt zusammen. Mit Knopfdruck kamen nach einem Hornsignal mehrere Kilogramm gewerblichen Gesteins-Sprengstoffs zur Explosion. Die entstandenen Trümmer verschließen nun die Höhleneingänge, eine Einsturzgefahr von überhängenden Gesteinsformationen besteht nicht mehr.

"Die akute Einsatzgefahr, die bestand, ist beseitigt", resümiert Odenbach nach der Sprengung.

