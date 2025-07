Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: "Mit Abstand mehr Sicherheit" - Bundestagspetition fordert besseren Schutz für Einsatzkräfte an Unfallstellen

Landesfeuerwehrverband SH ruft zur Unterstützung auf - 30.000 Unterschriften benötigt

Kiel (ots)

Immer wieder kommt es zu lebensgefährlichen Situationen an Einsatzstellen, wenn Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit und zu geringem Abstand an Polizei-, Feuerwehr- oder Rettungseinsätzen vorbeifahren. Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein hat deshalb gemeinsam mit weiteren Blaulichtorganisationen die Bundestagspetition "Mit Abstand mehr Sicherheit" ins Leben gerufen. Ziel ist eine klare gesetzliche Regelung, die Einsatzkräfte wirksam schützt und gefährliche Situationen im Straßenverkehr vermeidet.

Die Forderung:

Ein neuer Paragraf in der Straßenverkehrsordnung (StVO), der verpflichtend vorsieht: - Deutliches Reduzieren der Geschwindigkeit bei Annäherung an Einsatzstellen, - Spurwechsel, sofern möglich, - sowie ausreichenden Abstand zu den Einsatzkräften.

Hintergrund:

Aktuell gibt es in Deutschland keine eindeutige gesetzliche Vorgabe, wie sich Autofahrende an Einsatzstellen zu verhalten haben. Der allgemeine Rücksichtnahme-Paragraf (§ 1 StVO) reicht nicht aus, um Einsatzkräfte wirksam zu schützen. Die Petition fordert daher eine Regelung nach dem Vorbild von § 20 StVO (haltende Schulbusse) oder dem international bekannten "Slow Down - Move Over"-Gesetz.

Ziel:

Mit der Petition soll der Bundestag aufgerufen werden, gesetzlich für mehr Sicherheit an Einsatzorten zu sorgen - im Interesse der Helfenden und letztlich auch derjenigen, die ihre Hilfe benötigen. Ziel sind 30.000 Unterschriften.

Jetzt unterstützen: - Petition zeichnen unter: https://epetitionen.bundestag.de/petiti onen/_2025/_06/_27/Petition_183111.$$$.a.u.html - Informationen teilen - über Social Media, Newsletter, Vereinsseiten oder im direkten Gespräch - Materialien nutzen und weiterverbreiten

Weitere Infos und Materialien:

Alle Informationen zur Initiative sind verfügbar unter: www.mit-abstand-mehr-sicherheit.de Social-Media-Inhalte, Fotos, Flyer und ein Erklärvideo können Sie unter folgendem Link herunterladen: https://cloud.lfv-sh.de/s/pGef2wyAPq9nnGj

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell