Mittelhessen: WETTERAU: In Reihenhaus eingedrungen

Bad Vilbel-Dortelweil: In Reihenhaus eingedrungen

In der Nacht von Dienstag (23.07.2025) auf Mittwoch (24.07.2025) drangen Unbekannte in ein Reihenhaus im Kornblumenweg ein. Sie schoben den Terrassenrolladen auf der rückwärtigen Hausseite hoch und fixierten diesen mit Holzstöcken. Im Anschluss brachen sie die Terrassentür auf und drangen in das Innere ein. Die Diebe durchsuchten die Räume offenbar nach Wertgegenständen. Derzeit ist noch nicht bekannt, was die Einbrecher stahlen. Der Schaden an der Tür wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen und fragt: Wem sind zwischen 03:00 Uhr und 10:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kornblumenwegs aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600 in Verbindung zu setzen.

