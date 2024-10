Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach/Albershausen - Wohnwagen gestohlen

In der Nacht auf Sonntag waren Diebe in Schlierbach und Albershausen unterwegs.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 11.45 Uhr waren die Täter in der Maybachstraße in Schlierbach unterwegs. Dort stahlen sie einen Knaus Wohnwagen vom Grundstück einer Firma. Die Unbekannten knackten das Schloss an der Deichsel und flüchteten anschließend mit dem Caravan in unbekannte Richtung. An dem weiß/grauen Wohnwagen war das Kennzeichen GP-ES 1910 angebracht.

Im ähnlichen Zeitraum kam es rund zwei Kilometer entfernt zu einem weiteren Diebstahl eines Wohnwagens. Der stand auf einem Privatgrundstück in der Max-Eyth-Straße in Albershausen. An dem mit Schloss gesicherten Fendt Caravan, Modell Bianco 515 war das Kennzeichen GP-KM 9961 angebracht. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07331/9327-0.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

