Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Äste drohen auf Straße zu stürzen und gemeldete Ölspur

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Am gestrigen Samstag wurde der Einsatzführungsdienst um 12:33 Uhr durch Passanten in der Straße "Am Hegede" angehalten und auf lose Äste die in einem Baum hingen aufmerksam gemacht. Daraufhin wurde die Drehleiter zur Einsatzstelle angefordert. Das lose Astwerk, welches über der Fahrbahn in den Bäumen hing, wurde per Muskelkraft entfernt. Der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Fast eine Stunde später wurde die Feuerwehr um 13:35 Uhr zu einer gemeldeten Ölspur an die "Ender Talstraße / Ecke Herdecker Bach" alarmiert. Die Einsatzstelle wurde erkundet, jedoch keine Feststellung gemacht. Somit wurde der Einsatz abgebrochen und konnte ebenfalls nach 20 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell