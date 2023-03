Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Niesweg/Erneuter Einbruchsversuch in Schule - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche haben Unbekannte versucht in ein Schulgebäude am Niesweg einzubrechen. In diesem Fall hebelten die Unbekannten im Zeitraum vom Donnerstag (02.03.) 10.30 Uhr bis Freitag 06.00 Uhr an zwei Fenstern. Ins Gebäudeinnere kamen sie nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

