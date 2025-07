Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Verkehrsunfall mit Rettungswagen in Olsberg Bigge

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Olsberg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B480 (Ortsumgehung) am Losenbergtunnel in Olsberg - Bigge wurden in der Mittagszeit gegen 12:20 Uhr der Löschzug Bigge Olsberg zusammen mit dem Rettungsdienst, Notarzt und der Polizei alarmiert. Im Kreuzungsbereich vor dem Tunnel war es zum Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem LKW gekommen. Durch den Aufprall wurde ein 32-jähriger Mitarbeiter des Rettungsdienstes im hinteren Patientenraum eingeklemmt. Er musste mit hydraulischem Rettungsgerät von den Kräften des Löschzuges befreit werden. Er wurde, wie der 27-jährige Kollege, sowie eine 21-jährige Kollegin nur leicht verletzt. Auch der 46-jährige LKW-Fahrer zog sich nur leichte Verletzungen zu. Ein Patient befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Rettungswagen. Das Fahrzeug war ohne Sonderrechte auf dem Weg zurück zur Rettungswache. Alle 4 Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Besatzung eines zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrenden Krankenwagens der Johanniter aus dem Kreis Korbach unterstützte bei der Erstversorgung der Verletzten. Vom Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen waren Aufgrund der Meldung ein Einsatzleitwagen, ein GW-Logistik 1 sowie der Abrollbehälter AB-Rüst mit vor Ort. Der Löschzug Bigge Olsberg, der mit 4 Fahrzeugen und 26 Kräften vor Ort war, legte noch beide Fahrzeuge stromlos, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Abschleppunternehmen bei den Aufräumarbeiten. Einsatzende war für die Feuerwehr um 14:45 Uhr. Über die Unfallursache liegen der Feuerwehr keine Informationen vor, sie sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die B480 war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell