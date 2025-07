Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Schwerer Verkehrsunfall am Langerberg in Olsberg

Olsberg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Langerberg (K 15, Briloner Strasse) zwischen Olsberg und Altenbüren wurden am Morgen gegen 07:50 Uhr der Löschzug Bigge Olsberg zusammen mit dem Rettungsdienst, Notarzt und der Polizei alarmiert. Eine 30-jährige Olsbergerin war mit ihrem VW Golf aus Olsberg kommend in Richtung Altenbüren unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem VW Golf einer 70-jährigen Brilonerin. Diese wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer Verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die K15 war bis etwa 10:00 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr, die mit 2 Fahrzeugen und sechs Kräften vor Ort war, legte beide Fahrzeuge stromlos, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Abschleppunternehmen bei den Aufräumarbeiten. Einsatzende war für die Feuerwehr um 09:30 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell