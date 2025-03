Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Verletzten in Rostock

Rostock (ots)

Am 19.03.2025 kam es gegen 17:45 auf der L22/Am Strande in der Hansestadt Rostock zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 62-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW befuhr die L22 aus Richtung Rövershagen kommend. Dabei übersah er aus bisher unbekannter Ursache das Rotlicht der Lichtzeichenanlage auf Höhe Schnickmannstraße. Zwei männliche Verkehrsteilnehmer überquerten zu dieser Zeit die Straße und wurden durch das Fahrzeug erfasst. Nach erfolgter Notversorgung, musste ein 25-jähriger Radfahrer mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen stationär behandelt werden. Ein ebenfalls beteiligter 25-jähriger Fußgänger wurde leicht verletzt. Die rechte Fahrspur der L22 wurde in Richtung Innenstadt zeitweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Am Unfallort kam die DEKRA zur Unfalldokumentation zum Einsatz. René Swientek Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen

