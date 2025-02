Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Flutstraße: Zwei Schwerverletzte (Ergänzung)

Wilhelmshaven (ots)

Vorherige Erstmeldung: https://my.newsaktuell.de/p/15411/archiv/5585710?page=1

Am 27.02.2025 kam es gegen 7:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Flutstraße in Wilhelmshaven. Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Flutstraße aus nördlicher Richtung kommend in Richtung Arthur-Grunewald-Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links abzubiegen. Hierbei übersah der 87-jährige das entgegenkommende Kraftrad, das mit zwei Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Infolge des Anpralls wurden die Fahrerin und der Sozius des Kraftrades schwer verletzt. Der 16-jährige Sozius wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die 16-jährige Fahrerin des Kraftrades wurde ein Rettungshubschraubertransport in ein Krankenhaus durchgeführt.

