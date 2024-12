Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Größerer Polizeieinsatz

Georgenthal (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich in Georgenthal ein größerer Polizeieinsatz. Grund dafür war die Rettung einer Person, die sich in einer hilflosen Lage befand. Im Rahmen des Einsatzes wurde die Person schwer verletzt angetroffen und anschließend zur medizinischen Versorgung an die Rettungskräfte übergeben. Für die Dauer des Einsatzes musste die Landstraße in Georgenthal zeitweise gesperrt werden.(ev)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell